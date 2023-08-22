Serinlemek için gölete giren Serhat, boğuldu
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde deprem felaketinin ardından oluşan gölete giren Serhat Gençoğlu (13), boğuldu.
Dün öğle saatlerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İdilli Mahallesi'nde heyelan sonucu oluşan gölete giden Serhat Gençoğlu, serinlemek için suya girdi. Gençoğlu, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çalışma başlatan ekipler, Gençoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Cenaze işlemleri sonrası ailesine teslim edilirken, Gençoğlu'nun gölete girmeden önce fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-08-22 12:19:56