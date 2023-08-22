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        Beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:25
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        Beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mert Baş (22) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Değirmenci (21) yaralandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Baş´ın kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen motosiklet beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Mert Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan arkasındaki Ahmet Değirmenci ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Mert Baş´ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-22 12:23:04

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