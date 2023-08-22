Beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mert Baş (22) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Ahmet Değirmenci (21) yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Baş´ın kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen motosiklet beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Mert Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan arkasındaki Ahmet Değirmenci ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Mert Baş´ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-08-22 12:23:04