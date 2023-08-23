Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:02 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Suriyeli 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te motosiklet park meselesi nedeniyle Suriye uyruklu iki gurup satır ve sopalarla çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kavgayı ayıran 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, işletme önüne park ettiği motosiklet nedeniyle iş yeri sahibi ile tartıştı. Tartışmanın ardından kısa sürede toplanan kalabalık, esnafın dükkanına satır ve sopalarla saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelilerin iş yerine gelerek satır ve sopalarla işletme sahibini darbettiği ve kavgayı ayıran 2 kişinin yaralandığı yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-23 23:01:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devreye üç golle girildi!
        Devreye üç golle girildi!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
        Gaziantep FK, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
        Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğr...
        Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğr...
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Güneydoğulu hububat ve bakliyat ihracatçılarının gözü Afrika pazarında
        Güneydoğulu hububat ve bakliyat ihracatçılarının gözü Afrika pazarında