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        Yolcu otobüsünde 6 kilo skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:58
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        Yolcu otobüsünde 6 kilo skunk ele geçirildi
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        GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, valizde 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

        2023-08-25 11:56:01

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