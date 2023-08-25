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        Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:35
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        Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-25 12:33:15

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