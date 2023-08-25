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        Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:07
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        Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te piknik alanında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı; 10 dönüm alan zarar gördü.

        Erikçe mevkisindeki piknik alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 itfaiye aracı, 30 itfaiye personeli, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 dönümü orman olmak üzere 10 dönüm alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-25 16:05:47

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