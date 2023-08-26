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        Erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldüren kadın, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:44
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        Erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldüren kadın, tutuklandı
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        Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayıp öldüren Mevlüde Bulguroğlu (34), tutuklandı. Bulguroğlu ifadesinde Patlar´ın kendisini darbettiğini, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

        Olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde Bulguroğlu ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulguroğlu, Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde Bulguroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

        1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        'ÖLDÜRME MAKSADIM YOKTU'

        Mevlüde Bulguroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Bulguroğlu, ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından darbedildiğini söyledi. Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Bulguroğlu, öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mevlüde Bulguroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-26 12:42:08

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