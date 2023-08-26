Gaziantep'te atıl haldeki otelde yangın (4)
Giriş: 26.08.2023 - 19:45 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:46
5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te 17 katlı atıl otelde çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin 16´ncı katta bulunan elektrik odasındaki panodan kaynaklandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-08-26 19:44:40