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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:42
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde GaziantepKilis kara yolu Halep Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOS 475 plakalı otomobil ile Necdet Yılmaz kontrolündeki 79 DE 727 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ümmet Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-28 09:40:20

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