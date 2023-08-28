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        Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:25 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:26
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        Gaziantep'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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        Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fetta G.'nin kullandığı 46 HZ 271 plakalı otomobil ile Sadık A.'nın kullandığı 27 ASV 93 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

        2023-08-28 14:24:55

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