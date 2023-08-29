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        Yangında yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Tükenmez, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:30
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        Yangında yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Tükenmez, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, orman yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez (58), son yolculuğuna uğurlandı.

        21 Temmuz günü ilçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi´nde çıkan orman yangınına müdahale sırasında Yasin Tükenmez dumandan etkilendi. Tükenmez, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Tükenmez, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin Tükenmez için Nurdağı Kurudere Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu ile Tükenmez'in mesai arkadaşları katıldı.

        Tükenmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Hürşit Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

        2023-08-29 20:28:29

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