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        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:15
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        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, tartıştığı kişilerin tabancayla vurduğu inşaat işçisi Zeynel Uğurel (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, gece saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde Zeynel Uğurel ile kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Uğurel, tabancayla vuruldu. Olayı görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Uğurel'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Zeynel Uğurel, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Zeynel Uğurel'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, Uğurel'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-30 15:13:15

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