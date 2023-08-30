Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, seyir halindeyken otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Halil Ç., ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ç., 06 DKU 598 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin otomobile isabet ettiği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halil Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-30 20:39:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü
        Gaziantep'te, inşaat işçisi tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Gaziantep'te devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü öldü
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Nizip'te Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Nizip'te Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor