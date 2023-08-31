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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:59
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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 10 yaralı
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 41'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 APV 109 plakalı otomobil, Halil Akaslan kontrolündeki 34 DGU 203 plakalı otomobil ile Seydan Geniş'in kullandığı 59 ADU 160 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Suriye uyruklu Ali Muhammed (29) hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Erol (35), kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-08-31 12:57:33

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