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        Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halid, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:53
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        Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halid, öldü
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        Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Halid El Avad (19), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde otogar kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Halid El Avad yönetimindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet ile R.K.'nin kullandığı 46 AJ 262 plakalı cam yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü Halid El Avad, hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Sürücü R.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-09-01 12:51:46

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