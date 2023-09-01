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        Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 19:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:45
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        Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacakları maç için Gaziantep´e geldi.

        Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk´a çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı-kırmızılı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Galatasaraylı futbolcuların havaalanına gelmesi

        Futbolcuların taraftarlar tarafından karşılanması

        Futbolcuların otobüse binmesi

        Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-01 19:44:55

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