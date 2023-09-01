Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacakları maç için Gaziantep´e geldi.

Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk´a çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı-kırmızılı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galatasaraylı futbolcuların havaalanına gelmesi

Futbolcuların taraftarlar tarafından karşılanması

Futbolcuların otobüse binmesi

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-09-01 19:44:55