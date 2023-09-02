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        Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:07
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        Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-09-02 13:05:59

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