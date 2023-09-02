Gaziantep'te hasarlı 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı binanın bugün kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle çevreyi toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2023-09-02 13:05:59