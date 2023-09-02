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        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:03
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        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde GaziantepKilis kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Fevzi Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-02 16:01:41

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