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        Gaziantep'te, otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:04
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        Gaziantep'te, otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)Gaziantep'te, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Kazıklı Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Feyzullah Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Feyzullah Kaygusuz, Özden Kaygusuz ve Elif Kaygusuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

        Ölen 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-02 18:02:26

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