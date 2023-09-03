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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:25
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

        Münir Karaloğlu ilk olarak Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya; Karaloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AFAD Başkanı Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı. Kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Karaloğlu, incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gitti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-03 14:23:10

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