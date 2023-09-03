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        Gaziantep'teki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:45
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        Gaziantep'teki kazada ölen aynı aileden 3 kişi, toprağa verildi
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        Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis kara yolu 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç ile Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Feyzullah Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Feyzullah Kaygusuz ile annesi Özden (58) ve amcasının eşi Elif Kaygusuz (66), hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Düztepe Cemevi'ne getirildi. Buradaki tören sonrası cenazeler, Kazıklı Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan hastanede tedavileri süren 6 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-03 16:43:15

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