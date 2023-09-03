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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:29 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:30
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep'te (2)
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        NURDAĞI NE İSLAHİYE'DE İNCELEME YAPTI 

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Gaziantep temaslarının ardından Nurdağı ilçesine geçti. Karaloğlu, Afet Koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısında ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Karaloğlu, daha sonra ilçede 3 alanda çelik konstrüksonda inşa edilen 243 iş yerinde ve yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyet Nurdağı'nın ardından incelemelerde bulunup, depremzedeler ile görüştü. (DHA)Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

        2023-09-03 20:28:08

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