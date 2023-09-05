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        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        GAZİANTEP'teözelhalk otobüsü şoförü Erdal Balta (35), aracında kalp krizi geçiren Burak Şimşek'i (33) güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:44
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        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Karataş Mahallesi'nde seyreden 27 H 0426 plakalı özel halk otobüsünde fenalaşan Burak Şimşek, baygınlık geçirip, başını koltuk demirine vurdu. Bu sırada otobüste bulunan bir hemşire Şimşek'i kontrol edip, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine otobüs şoförü Erdal Balta, yol güzergahından çıkarak, Şimşek'i en yakın hastaneye götürdü. Şimşek, özel hastanede doktorların yaptığı müdahale ile kurtarıldı. Şimşek'in fenalaşıp, yolcuların müdahale ettiği anlar ise araç kamerasına yansıdı.

        'İNSANİ GÖREVİMİZİ YAPTIK'

        Erdal Balta, "Akşam saatlerinde Karataş Mahallesi istikametine doğru hareket etmekteydim. Fenalaşan yolcuyu şehir merkezinden aldım. Epilepsi hastası olan yolcu otobüsteyken aniden kalp krizi geçirmiş. Diğer yolcuların fark edip, kalp krizi geçirdiğini söylemesiyle ben de şok yaşadım. Bir an önce hastaneye gidebilmek için trafik kurallarını ihlal etmek zorunda kaldım. Ters şeritten en yakın özel hastaneye yöneldim. Aracın içinde 25-30 yolcu vardı ve onları indirmeden hastaneye gittim. Arkadaşın durumu şu anda iyi. Ailesi de çok teşekkür etti. Çok mutlu oldular. Bir canın kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadım. Belki de 5 dakika daha geç kalsak, hayatını kaybedecekti. Üzerimize düşen insani görevimizi yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-05 09:42:39

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