Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada, ölü sayısı 3´e çıktı

        GAZİANTEP´te kamyonunhafifticari araca çarptığı kazada ölü sayısı 3´e çıktı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş (35) da 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada, ölü sayısı 3´e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, 25 Ağustos günü İbrahimli Mahallesinde meydana geldi. Hasan Çevik (39) yönetimindeki 27 AKT 905 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Mustafa Yoldaş'ın kullandığı 34 FBY426 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kamyon şoförü Hasan Çevik kaza yerinde, hafif ticari araçtaki Tansel Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş ise bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Mustafa Yoldaş´ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-05 12:32:29

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Antep fıstığında verim arttı
        Antep fıstığında verim arttı
        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi transfer etti
        Gaziantep FK, İsviçreli golcü Albian Ajeti'yi transfer etti
        Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti
        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, GİBTÜ'yü ziyaret etti