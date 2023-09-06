Gaziantep FK, Sumudica ile anlaştı

Erdal Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK, takımın başına daha önce de takımı çalıştıran Smudica'yı getirme kararı aldı. Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileri, 2019 ile 2021 yılları arasında Gaziantep FK Teknik Direktörlüğü yapan Smudica ile yapılan görüşmelerin ardından prensin anlaşmasına vardı. Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Smudica'nın yarın Gaziantep'e geleceği vurgulanarak, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep´e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2023-09-06 16:37:34