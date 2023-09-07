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        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaralandı

        GAZİANTEPÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık teknikeri Mustafa Yıldız (38), husumetlisi Ömer Fıstıkçı'nın (40) bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:04
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        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaralandı
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        Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Fıstıkçı, husumetlisi Mustafa Yıldız'ı sağlık teknikeri olarak çalıştığı hastaneye kadar takip etti. İkili arasında hastane içerisinde kavga çıktı. Bu sırada Ömer Fıstıkçı, üzerindeki bıçakla Mustafa Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yıldız yere yığılırken, saldırgan güvenlik personelince etkisiz hale getirildi. Durumu ağır olan Mustafa Yıldız ameliyata alınırken, Fıstıkçı polis ekiplerince gözaltına alındı.

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