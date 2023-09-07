Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaralandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        GaziantepValiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde bugün sabah saatlerinde bir bıçakla yaralama olayı meydana gelmiştir. Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y.. şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-09-07 15:05:42

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti

        Benzer Haberler

        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaraland...
        Hastanede husumetlisinin saldırısına uğrayan sağlık teknikeri ağır yaraland...
        Gaziantep'te 100 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
        Gaziantep'te 100 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
        Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
        Gaziantep'te sağlık görevlisi hastanede bıçaklandı
        Nizipli kadınlar feribotla Fırat Nehri'ni gezdi
        Nizipli kadınlar feribotla Fırat Nehri'ni gezdi
        Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor
        Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası