Gaziantep´te orman yangını
GAZİANTEP'inNurdağıilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi Aslanlıbel mevkisinde öğleden sonra yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 27 itfaiye aracı ile 120 personel sevk edildi. Karadan müdahaleye havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.FOTOĞRALIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK
2023-09-07 17:38:57