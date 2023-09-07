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        Gaziantep´te orman yangını

        GAZİANTEP'inNurdağıilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:39
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        Gaziantep´te orman yangını
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        Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi Aslanlıbel mevkisinde öğleden sonra yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 27 itfaiye aracı ile 120 personel sevk edildi. Karadan müdahaleye havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.FOTOĞRALIDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK

        2023-09-07 17:38:57

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