Hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli: Kendime geldiğimde ellerim kelepçeliydi GAZİANTEPÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nde temizlik personeli Mustafa Yıldız'ı (38) bıçaklayıp ağır yaralayan Ömer Fıstıkçı (40), tutuklandı. Fıstıkçı, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yıldız ile aralarında bu konuda tartışma çıktığını, kendisine geldiğinde ellerinin kelepçeli olduğunu gördüğünü söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün sabah temizlik görevlisi Mustafa Yıldız, hastanenin 4'üncü katında bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun birçok yerinden yaralanan Yıldız'a yönelik saldırı, bu sırada hastanede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldız'ı bıçakla yaralayan ve kendisine engel olmaya çalışanları, "Karışmayın, bu namus meselesi" diyerek uzaklaştıran Ömer Fıstıkçı, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Çalıştığı hastanede ameliyat edilen Mustafa Yıldız´ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

'EŞİMİN TELEFONUNA PROGRAM YÜKLEDİM'

Gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, emniyetteki sorgusunda, olay anında Yıldız'ın sözleri üzerine kendisini kaybettiğini söyledi. Eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirten Fıstıkçı, ifadesinde, "Ben 22 yıllık evliyim. Eşimin son zamanlarda davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle beni aldattığından şüphelendim. Bunun üzerine eşimin telefonuna yapılan görüşmeleri kaydeden program yükledim. Önceki gün telefonu incelediğimde eşim ile Mustafa Yıldız'ın konuşmalarına şahit oldum. Aramızda tartışma çıktı ve boşanmak istediğimi söyleyip, kendisini ailesinin evine bıraktım. Sabah boşanma konusuyla ilgili görüşmek üzere üzerimde bıçakla hastaneye gittiğimde eşim ile Mustafa´yı birlikte gördüm. Mustafa Yıldız'ın yanına giderek yaptığının doğru olmadığını söyledim. Kendisi ise bana, 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın' dedi. Bu sözler üzerine deliye döndüm ve kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.