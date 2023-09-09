Gaziantep'te, tekmeli tokatlı kavga kamerada
GAZİANTEP'te,`omuzatma´ bahanesiyle iki grup arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki grup arasında `omuz atma´ bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya girenler, tarafları güçlükle ayrıldı. Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2023-09-09 13:07:38