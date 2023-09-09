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        Gaziantep'te, tekmeli tokatlı kavga kamerada

        GAZİANTEP'te,`omuzatma´ bahanesiyle iki grup arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:09
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        Gaziantep'te, tekmeli tokatlı kavga kamerada
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        Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki grup arasında `omuz atma´ bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Araya girenler, tarafları güçlükle ayrıldı. Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-09-09 13:07:38

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