Gaziantep´te 328 depremzede esnafa, iş yerlerinin anahtarları teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı; 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Planı' kapsamında Gaziantep´in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 52 bin metrekarelik alanda inşa edilen İpekyolu Çarşıları'nın yapımı tamamlandı. Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen çarşılarda yapımı tamamlanan 328 iş yerinin anahtarları da esnafa teslim edildi. Deprem nedeniyle çevre illere göç eden esnaf da çarşıların tamamlanmasıyla ilçeye dönüş yaparak iş başı yaptılar.

'BÖLGENİN TİCARET EKOSİSTEMİ CANLANACAK'

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa ettikleri 4 çarşıda 328 iş yerinin tamamlandığını ve hak sahiplerine anahtar teslimi yaptıklarını ifade etti. Projenin deprem bölgesinde ticari hayatı canlandıracağını belirten Akyılmaz, "Bu proje ile birlikte bölgedeki ticaret ekosistemi canlanacak, esnafımız dükkanlarına kavuşacak, geçim kaynaklarına erişim sağlayacak ve bölgenin üretim, imalat ekosistemi tekrar canlanacak ve burada ekonomik hareketlilik devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan anahtarlarını teslim alan depremzede esnaf ise yeni işyerlerine geçmenin mutluluklarını yaşadıklarını belirtti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-09-10 11:58:42