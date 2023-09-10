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        Gaziantep'te kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem, 17 saat sonra tarlada bulundu

        GAZİANTEP'inİslahiyeilçesinde kaybolan Suriye uyruklu 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, 17 saat sonra tarlada uyurken bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:45
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        Gaziantep'te kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem, 17 saat sonra tarlada bulundu
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        Örtülü Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu Hasan ailesi, çadırlarına 2 kilometre uzaklıkta biber toplamaya gitti. Tarladan dün saat 16.00 sıralarında çadırlarına dönen aile, 2,5 yaşındaki kızları Meryem'in olmadığını fark etti. Hasan ailesi, 4 saat boyunca bölgede arama yaptı ancak Meryem'den iz bulunamadı. Jandarmaya haber verildi. Jandarma, AFAD ve STK'ların arama-kurtarma gönüllülerinden oluşan 200 kişilik ekip, çalışma başlattı. Gece görüşlü dronlar ile İHA'ların da destek verdiği 13 saatlik çalışmalar sonunda, Meryem Hasan saat 09.00 sıralarında biber tarlasında uyurken bulundu. Hastaneye götürülen Meryem'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kayıp çocuğun teyzesi Mümine Abdullah, "Dün tarladan biber topladıktan sonra döndüğümüz çadırda Meryem'i bulamadık. Bulamayınca jandarmaya haber verdik. Jandarma ve diğer kişilerin yardımı ile Meryem'i bu sabah biber tarlasında uyurken bulduk. Meryem bulununca dünyalar bizim oldu. Allah, herkesten razı olsun" dedi.

        VALİ ÇEBER: EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından küçük Meryem'in bulunduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaşıp, ailenin 4 saatlik aramasının ardından ekiplerin 13 saat süren çalışmaları sonrası çocuğa ulaşıldığını belirterek, "İslahiye ilçemizde dün akşam saatlerinde arazide kaybolan Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik Jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA'larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-09-10 13:43:30

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