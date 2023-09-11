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        Gaziantep'te, 11 bin 160 dekar araziyi sulayan göletlerde su seviyesi yüzde 5'e düştü

        GAZIANTEP'inİslahiyeilçesinde, 11 bin 160 dekar tarım arazisinin sulandığı Bayraktepe ve Güneş göletlerinde su seviyesi yüzde 5'e düştü. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, göletlerin suyunun azalması nedeniyle ikinci ürün ekimi yapamayan çiftçinin ciddi kayıp yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:28
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        Gaziantep'te, 11 bin 160 dekar araziyi sulayan göletlerde su seviyesi yüzde 5'e düştü
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        İslahiye'nin Bayraktepe Mahallesi'ndeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi ile 6 bin 120 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile Yesemek Mahallesi'ndeki 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip 5 bin 40 dekar tarım arazisi sulama kapasiteli Güneş Göleti kuruma noktasına geldi. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği göletlerde su seviyesinin yüzde 5'lere düşmesiyle, çiftçiler ikinci ürün ekimi gerçekleştiremedi.

        Deprem nedeniyle yer altı sularında kaymaların oluşmasıyla kuyuların kuruduğunu ifade eden İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Kışın yeterli yağışların olmayışı nedeniyle göletlerimiz doluluk oranlarında tam kapasiteye ulaşamadı. Depremden dolayı yer altı sularımızda ciddi anlamda kaymalar oldu. Özellikle Yeşilova, Çubuk ve Akınyolu mahallerimiz olmak üzere tarım alanındaki su kuyularımız ya kurudu ya da su seviyesi azaldı. Bayraktepe ve Güneş göletlerimizin kapasitesi ise yüzde 5'ler seviyesine düştü. 11 bin 160 dekar alanı sulamakta olan göletlerimizde su seviyesinin düşmesiyle göletlerimizin suladığı tarım alanlarında ikinci ürün ekimi yapılamadığı için çiftçilerimiz ciddi anlamda kayıp yaşadı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

        2023-09-11 09:26:41

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