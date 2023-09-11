Gaziantep'te depremzede öğrenciler, konteyner okullarda dersbaşı yaptı KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni ders yılı konteyner okullarda başladı. Deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle Nurdağı ilçesinde öğrenci sayısı 11 bin 525'ten 8 bin 766´ya, İslahiye'de ise 20 bin 340'tan 16 bin 652´ye geriledi.

Nurdağı ilçesinde öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde konteyner okullarda dersbaşı yaptı. Nurdağı'nda yeni ders yılı nedeniyle Nurten Öztürk Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler katıldı. Törende konuşan Vali Çeber, yeni eğitim yılına Gaziantep olarak hazır olduklarını ve deprem ilçelerinde de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim yılı için başarılar dileyerek ilk ders zilini çalan Vali Çeber, "2023-2024 eğitim öğretim sezonunu Nurdağı ilçemizde açıyoruz. Bugün Gaziantep genelinde 680 bin öğrencimiz, 1141 okulumuzda eğitim öğretime başlıyor. Bu öğrencilerin 64 bin civarında olanı ilk defa okula başlıyorlar. Nurdağı ilçemizde de 8 bin 900 civarında öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor. Bunun da 740´ı birinci sınıf öğrencisi. Nurdağı ilçemize 80 civarı yeni öğretmenimiz atandı. Özellikle Nurdağı´nı seçtik çünkü depremden en çok etkilenen ilçe Nurdağı´ydı. Sonrasında da İslahiye ilçemiz var. İslahiye´de de bugün 17 bin civarında öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor. Orada da her şeyimizle hazırız" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 6 Şubat depremlerinin dünyanın en büyük kara depremi olduğunu ifade ederek, depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrenciler için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

ÖĞRENCİ SAYISI GÖÇ NEDENİYLE İKİ İLÇEDE DE DÜŞTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan İslahiye ve Nurdağı'nda birçok aile farklı kentlere göç etti. Yaşanan göçün ardından Nurdağı ilçesinde geçen yıl 11 bin 525 olan öğrenci sayısı yüzde 24 azalarak 8 bin 766´ya düştü. İslahiye ilçesinde ise bu rakam 20 bin 340´tan 16 bin 652´ye gerileyerek öğrenci sayısı yüzde 18 düşüş gösterdi.