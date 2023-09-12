Kazada ölen güvenlik görevlisinin cenazesi, ailesine teslim edildi
GAZİANTEP'te güvenlikgörevlisiolarak bulunduğu şantiye kulübesine hafif ticari aracın çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman Özkalalı´nın (40) cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
GaziantepŞanlıurfa Otoyolunun Doğu gişesi yakınlarında dün gece Kadir Paray'ın (20) kontrolünü yitirdiği 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, yol çalışmasının bulunduğu alandaki şantiye kulübesine çarptı. Kazada, kulübede bulunan şantiyenin güvenlik görevlisi Süleyman Özkalalı, hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Paray ile 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Güvenlik görevlisi 3 çocuk babası Süleyman Özkalalı´nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Araç sürücüsü ile diğer 2 yaralının tedavisinin devam ettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2023-09-12 12:20:27