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        Park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert, öldü

        GAZİANTEP'te,parkhalindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert Can (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:25
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        Park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert, öldü
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        Kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı altına aldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

        2023-09-13 14:19:08

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