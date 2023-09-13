Park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert, öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı altına aldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-09-13 14:19:08