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        Anne-kız, obezite kampında 79 kilo zayıfladı

        GAZİANTEP'te,FilizTürkkan (54) ve kızı Özlem Doğan (34), katıldıkları obezite kampında, diyet ve spor programlarıyla 1,5 yılda toplam 79 kilo verdi. Kampa 108 kiloyla başlayan Filiz Türkkan 68, 102 kiloyla başlayan Özlem Doğan ise 63 kiloya indi. Anne ve kızı, kendilerini yeniden doğmuş gibi hissettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:50
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        Anne-kız, obezite kampında 79 kilo zayıfladı
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        Her ikisi de 2 çocuk annesi Filiz Türkkan ve Özlem Doğan, kilolarından şikayet edince Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan obezite kampına katıldı. 1,5 yıl süreyle dönem dönem katıldıkları kampta uzman diyetisyen, spor hocaları ve psikologlarla çalışan Filiz Türkkan 40, Özlem Doğan ise 39 kilo verdi. Kampa disiplinli olarak geldiklerini söyleyen annekız, uzmanlar, psikolog ve spor hocalarıyla yaptıkları çalışmalarla kilolarından kurtulduklarını söyledi.

        YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ

        Özlem Doğan, 1,5 yıl önce azimle yola çıktıklarını ve verdikleri kilolardan sonra kendilerini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiklerini söyledi. 1,5 yılda 3 kez kampa katıldıklarını ve bunun dışındaki süreçlerde de diyetisyenlerin belirlediği programlar doğrultusunda beslenip, spor yaptıklarını anlatan Özlem Doğan, bu yöntemle kilolarından kurtulduklarını ifade etti. Kampta her güne kan ölçümleri ve diyetisyenle başlayarak gün boyu spor yaptıklarını söyleyen Özlem Doğan, "Annemle birlikte 1,5 yıl önce obezite kampına katılarak yüksek kilolarımızdan kurtulmak istedik. 102 kilo ile kampa katıldım. 1,5 yılın sonunda 39 kilo vererek 63 kiloya kadar geriledim. Burada sabahları öncelikle kan ve tansiyon ölçümlerimiz yapılıyor. Beslenmemiz diyetisyen kontrolünde veriliyor. Annemle birlikte gün boyu yaptığımız zumba, pilates, yüzme, tempolu yürüyüş, tırmanma ile kilolarımızdan kurtulduk" dedi.

        'ÇOĞU KİŞİ TANIYAMIYOR'

        Çevresinden aldıkları tepkileri anlatan Doğan, "102 kilodan 63 kiloya düşeceğimi hayal dahi edemezdim. İsteyince olduğunu fark ettim. Eski kıyafetler benim için kabus gibi geliyor. Daha önce hep büyük beden kıyafet satılan yerlerden alışveriş yapardık. Annemle artık oraların önünden bile geçmiyoruz. Daha önce beni tanıyanlar ve son zamanlarda görüşemediğimiz kişiler beni gördüklerinde tanımadılar bile" diye konuştu.

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