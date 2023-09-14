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        Bakan Tunç: AP raporu kabul edilemez (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:30 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:35
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        Bakan Tunç: AP raporu kabul edilemez (2)
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        AKPARTİİL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Tunç, deprem sonrası 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için çalışıldığını ifade ederek, "Bugün burada deprem bölgelerinde yaşanılan sorunları ele aldık. Deprem bölgesinde arazide karşılaşılan problemlerin ortaya konulması ve çözüm önerileriyle ilgili yargı mensuplarımızın da katıldığı bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay çok önemli, iki gün sürecek ve buradan çıkan sonuçlar yol gösterici olacak. 6 Şubat depremleri dünyanın en büyük depremi. Tarihte görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldık. 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için ülke olarak seferber olduk. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında depremin yaralarının sarılması için çalışmamız gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

        AK Parti´nin 21 yıllık başarısının ardında milletin kendisinin olduğunu dile getiren Tunç, "AK Parti 21 yıllık iktidarı döneminde tarihe geçen başarılara imza attı. Dünya siyasi tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Milletimiz, önüne konulan her sandıkta AK Parti dedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ve Cumhur İttifakı dedi. Tarihe geçen bir başarı sağladık. Bu başarı milletindir" dedi.

        'BU GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜMÜZ DURMAYACAK'

        Tunç, şöyle konuştu:

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