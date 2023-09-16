Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri ile tarihe not düşeceğiz

KÜLTÜRve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu adıyla düzenlediğimiz 11 festivalimiz tamamlandığında, kültür-sanat etkinlikleri noktasında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu inşallah tarihe not düşeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin açılış programına katıldı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde yapılan festivalin açılış programına Bakan Ersoy'un yan sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile yerel yöneticiler katıldı.

'RAKAMLAR GÖSTERİYOR'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni anlattı. Türkiye'ye uluslararası kültür-sanat markası kazandırmak için başlatılan projenin 3'üncü yılında olduklarını ifade eden Bakan Ersoy, geriye dönüp baktıklarında rakamların her şeyi anlattığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bin düşünüp bir adım atarak 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başladık. Bir yıl sonra İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehrimizde 7 festival düzenledik. Verdiğimiz sözlerin arkasında durup, aynı hassasiyetlerle yine adım adım hesaplayıp yolumuza devam ettik ve bugün 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' adı altında yazdığımız başarı hikayesine 11 farklı şehrimizi dahil etmiş olmanın memnuniyetiyle karşınızdayız. Hafızaları tazelemek adına ilk 2 yılın rakamlarını hatırlatmak istiyorum. 2021, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 78 mekanda 381 etkinlik gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlandı. 2022´de; Beyoğlu, Başkent, Troya ve Sur Kültür Yolu Festivalleri ile birlikte kapsamını genişleterek projemize dahil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali'ni gerçekleştirdik. Toplam 7 festivalde 4 binden fazla etkinliğe 33 milyon kişi katıldı. 2023 festival çalışmalarımıza işte bu muazzam rakamların şevkiyle başladık. Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve Antalya'yı projemize dahil ettik. 11 şehrimizde belirlenen 500'den fazla mekanda 4 binden fazla etkinlik planladık. Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ni, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu festivallerini tamamladık. Toplam katılımcı sayısı 3 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Troya Kültür Yolu Festivali'ni de 9 Eylül'de başlattık. 9 günlük şölen yarın sona erecek. 5 Ağustos'ta başlayan Kapadokya, Sümela, Palandöken ve Troya henüz bitmemesine rağmen 4 şehrimizdeki Kültür Yolu festivallerine bugüne kadarki katılımcı sayısı 4 milyon 130 bine ulaştı."

'TÜRK MUTFAĞI EN ÖNEMLİ KÜLTÜR BAŞLIĞI'

Gastronominin ve Türk mutfağının turizmde hedeflere ulaşacak en önemli kültür başlıklarından olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gastronomiye yönelik rotalar oluşturduk. GoTürkiye'de hem bu rotalara hem de bölge bölge, şehir şehir mutfağımıza dair detaylı bilgiler paylaştık. Bu alana yönelik tanıtım filmleri hazırlayıp birçok ülkede yayınlanmasını sağladık. Ve son olarak yine TGA ile birlikte uluslararası alanda çok güçlü bir adım atarak İstanbul'u Michelin Rehberi'ne dahil ettik. Bildiğiniz gibi Michelin Rehberi İstanbul seçkisi, 11 Ekim 2022 tarihinde açıklandı ve İstanbul'daki 53 restoran bu seçkide yerini aldı. Söz konusu restoranlar arasında 1 tanesi 2 Michelin Yıldızı, 4 tanesi 1 Michelin Yıldızı, 1 tanesi ise sürdürülebilirlik değerlerinde de ön plana çıkarak 1 yıldızın yanı sıra Yeşil Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Yıldızlı restoranlar dışında 10 restoran 'Bib Gourmand' kategorisinde, geri kalan 38 restoran da tavsiye kategorisinde seçkiye dahil oldu. Michelin Rehberi'nin turizmdeki önemini rakamlarla çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Destinasyon seçimi söz konusu olduğunda her 3 turistten 2'si Michelin seçkisindeki destinasyonu tercih ediyor. Dünya genelinde bu destinasyonların gezginler arasındaki bilinirlik oranı ise yüzde 76, yine Michelin Rehberi'ne dahil olan destinasyonlardaki ziyaretçilerin harcama eğilimlerindeki ortalama artış yüzde 71 olurken, sektör istihdamına çarpan etkisi ise 2 katından fazla olmaktadır."

'TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya bunu turizmdeki adımlarla en güçlü şekilde entegre ederek turizmi çeşitlendirmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Dünyada gastronomi turizminde önde gelen rakip şehirlere baktığımızda, Tokyo'da 201, Paris'te 118, New York'ta 73 ve Londra'da 69 restoranın yıldız aldığını görüyoruz. Bu rakamlar da atmış olduğumuz adımların önemini göstermesi açısından değerlidir. Biz bu farkındalıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl imzaladığımız ek sözleşme ile Michelin Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil etmiştir. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçkisi, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacaktır. Ayrıca, Michelin ile imzalanan sözleşme kapsamında Michelin Rehberi'nin İstanbul, İzmir ve Bodrum'u kapsayan değerlendirmeleri 5 yıl boyunca devam edecek ve rehber her yıl güncellenecektir. Bir yanda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, bir yanda Michelin Rehberi'nde yerini alan İstanbul, İzmir ve Bodrum. Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya, bunu turizmdeki adımlarımıza en güçlü şekilde entegre ederek turizmimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Kültür Yolu Festivalleri bu yaklaşımımızın en istisna örneğidir. Dünyada bu büyüklükte, zenginlikte ve yaygınlıkta ikinci bir festival silsilesi yoktur" diye konuştu.

Bakan Ersoy, festivallerin değerine vurgu yaptığı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Rakamlar söze gerek bırakmıyor. Bugün açılışını yaptığımız GastroAntep ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri ile bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. Ve inanıyorum ki 11 festivalimiz tamamlandığında, kültür-sanat etkinlikleri noktasında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu inşallah tarihe not düşeceğiz. Gaziantep, sahip olduğu kültür ve medeniyet mirasıyla gerçekten ayrıcalıklı bir şehir. 40'a yakın noktada düzenleyeceğimiz 400'den fazla etkinlikle, hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür-sanat unsurlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Festival kapsamında açılışını gerçekleştireceğimiz Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile de bu coğrafyanın zenginliğine yakışan istisnai bir kurumu Gaziantep'e kazandırmış olacağız. Ancak bütün bunların yanında Gaziantep'in bizim için çok özel bir farkı daha var. Şehrimiz, Hatay ve Afyonkarahisar ile birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olma ayrıcalığını taşıyor. Biz bu ayrıcalığın bilinciyle Gaziantep'i festival şehirlerimizin arasına eklerken, Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği Gastronomi Festivali'ni merkeze aldık ve Kültür Yolu Festivali konseptine uygun şekilde kapsamını genişlettik."