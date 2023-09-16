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        Başına yorgun mermi isabet eden fabrika işçisi kurtarılamadı

        GAZİANTEP'te,motosikletiyle seyir halinde iken başına yorgun mermi isabet eden ve kaldırıldığı hastanede 6 gün yaşam mücadelesi veren fabrika işçisi Murat Sever (25), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:40
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        Başına yorgun mermi isabet eden fabrika işçisi kurtarılamadı
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        GAZİANTEP'te,motosikletiyle seyir halinde iken başına yorgun mermi isabet eden ve kaldırıldığı hastanede 6 gün yaşam mücadelesi veren fabrika işçisi Murat Sever (25), kurtarılamadı.

        Olay, 10 Eylül günü Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işten evine gitmekte olan Murat Sever, motosikleti ile seyir halinde iken bir anda devrildi. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.

        Sever, olay yerindeki müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sever, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Sever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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