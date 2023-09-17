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        Gaziantep'te ağır hasarlı binada yangın

        GAZIANTEP´inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:15
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        Gaziantep'te ağır hasarlı binada yangın
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        GAZIANTEP´inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan Aydınlık Mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, apartmanın çatı katında demirlerin sökülmesi sırasında oluşan kıvılcımların balkona düşmesi ile çıkan yangını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri apartmanın bulunduğu alanı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, bu sırada çatıda bulunan 2 işçi de itfaiye erleri tarafından binadan indirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep / Islahiye - Kadir ÇELİK

        2023-09-17 14:10:54

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