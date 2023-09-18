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        Köpeği araca bağlayıp sürükledi

        GAZİANTEP'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:50
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        Köpeği araca bağlayıp sürükledi
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        GAZİANTEP'te, hafif ticari aracın arkasına ip ile köpeği bağlayıp sürükleyen sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Olay, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın arkasında ip ile bağlanan köpeğin sürüklendiğini gören yoldaki diğer sürücüler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterirken, güvenlik güçleri sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2023-09-18 13:46:22

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