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        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanıklarının tutukluluğuna devam

        GAZİANTEP'tekayıp olarak aranırken cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın (3) ölümüne ilişkin haklarında 28 yıla kadar hapis cezası istenen Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu'nun yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:15
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        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanıklarının tutukluluğuna devam
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        GAZİANTEP'tekayıp olarak aranırken cesedi derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı Erbay'ın (3) ölümüne ilişkin haklarında 28 yıla kadar hapis cezası istenen Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu'nun yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile birlikte okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı. Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlanan Melisa İlhan, geçen yıl eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu. Daha sonra bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. 27 Eylül 2022 tarihinde adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cesedine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

        Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 2'nci haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle ile katıldı. Duruşmaya katılan ve söz alan Lina Nazlı'nın babası Abdurrahman Erbay, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

        MEHMET AKSU: ÇOCUĞUN ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK

        Mehmet Aksu savunmasında tutuklu sanık Muhabbet Toz ile ilişkileri bulunduğunu söyledi. Muhabbet Toz'un olay günü kendisini arayarak Lina'nın düştüğünü söylediğini belirterek, "Eve gittiğimde çocuk hareketsiz yatıyordu, suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Elimden geleni yaptım ve Muhabbet'e de polisi ve ambulansı aramasını söyledim. Muhabbet kimseyi aramadı ve ardından çocuğu yakarak kurtulmak istediğini söyledi. 3 çocuk babası olarak bunu kabul etmedim daha sonra Muhabbet'in tehdit etmesiyle Lina'yı dolaba koymaya karar verdik. Melisa'yı televizyonda görünce polisi arayarak, olayı anlattım ve çocuğun yerini gösterip teslim oldum" dedi.

        Mehmet Aksu, Lina Nazlı'nın olayın ortaya çıkmasından 2 gün önce Muhabbet Toz'u teslim olması için ikna etmeye çalıştığını da dile getirerek, çocuğun ölümüyle ilgisinin bulunmadığını belirterek beraatını istedi.

        'MEHMET BANA SUÇLAMALARI ÜZERİME ALMAMI SÖYLEDİ'

        Duruşmada söz alan sanıklardan Muhabbet Toz, Lina'nın, annesinin şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Lina'nın daha önce hastaneye götürüldüğünü ve annesinin tedavisini yaptırmadığını iddia eden Muhabbet Toz, tutuklu sanık Mehmet Aksu'nun teslim olmayı teklif etmediğini, aksine olayı üstlenmesini istediğini kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2023-09-19 15:13:48

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