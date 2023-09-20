Gaziantep´te, `yan bakma´ kavgası: 2 yaralı

GAZİANTEP´te,iki gurup arasında `yan bakma´ nedeniyle çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan İsmail B. (47) ile Beyhan B.(23) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında `yan bakma´ nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö., av tüfeği ile İsmail B. ile Mehmet B.´ye ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri saçmaların isabet etmesiyle yaralanan İsmail B. ile Mehmet B.´yi özel bir hastaneye götürdü. Yaralılardan İsmail B.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis tüfeği ateşleyen E.Ö.´yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.