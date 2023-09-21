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        Gaziantep´te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında, şoföre indirimli 16 yıl 8 ay hapis (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:25
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        Gaziantep´te 16 kişinin öldüğü otobüs kazasında, şoföre indirimli 16 yıl 8 ay hapis (2)
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        AİLELERKARARATEPKİ GÖSTERDİ

        Gaziantep´te 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada otobüs şoförü Abdülkadir Memiş'e, iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine aileler tepki gösterdi. Ölenlerin aileleri, sanığın en üst sınırdan ceza almasını isteyerek, gerekli itirazları yapacaklarını söyledi.

        Kazada yaşamını yitiren sağlık personeli Tuğba Uzdilli´nin eşi Tuncay Uzdilli, kararın tüm aileleri üzdüğünü belirtti. Sanığa verilen cezadan memnun kalmadıklarını kaydeden Uzdilli, kişi başı 1 yıl hapis cezası gibi bir uygulamaya maruz kaldıklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Karar hepimizi üzüntüye boğdu. Nedeni ise 16 kişinin hayatını kaybettiği bir olay. Maalesef ki 16 yıl veriyor. Kişi başı birer yıldan bahsediliyor. Bu ceza kanunun bir an önce değişmesi lazım. Hayatını kaybeden ailelerinin yakınlarını çok kötü etkiledi ve bizlerin de ailelerimizin, çocuklarımızın da psikolojisi tamamen bozuldu. Yaşayan bir ölü haline geldiğimizi mahkemede de belirttik. Mahkeme heyetine de söyledik. Yani sadece 16 kişi hayatını kaybetmedi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yaşayan ölüden farkımız yoktur. Buradan Adalet Bakanına sesleniyorum. 16 kişi hayatını kaybetti. Hepsi pırıl pırıl insanlardı. Hepsi görevinin başındaydı. Sağlık personelleri, itfaiyeci arkadaşlar, oradaki sivil vatandaşlar, yaralıya müdahale etmek için bulunan vatandaşlarımız olmak üzere hepsi insanlık namına orada görevi başındaydı. Fakat bir kişi hızını düşürmeden geldi hepsini katletti. Ve maalesef ki verilen ceza bizleri, hepimizi derinden üzmüştür.'

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2023-09-21 14:23:31

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