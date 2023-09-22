GAZİANTEP'TE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  

GAZİANTEP'te,aralarındahusumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Emre Yeter (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.