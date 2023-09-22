Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Öldürülen Mehmet Emre, olaydan 2 saat önce şüphelilerle parkta tartışmış

        GAZİANTEP'te,dün gece sokakta çıkan kavgada öldürülen Mehmet Emre Yeter'in (21), olaya karışan kişilerle 2 saat önce parkta tartıştığı ortaya çıktı. Yeter'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldürülen Mehmet Emre, olaydan 2 saat önce şüphelilerle parkta tartışmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te,dün gece sokakta çıkan kavgada öldürülen Mehmet Emre Yeter'in (21), olaya karışan kişilerle 2 saat önce parkta tartıştığı ortaya çıktı. Yeter'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

        Olay, dün gece saatlerinde Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. Yeter ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Emre Yeter tabancayla, bir kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversite Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polisin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Emin Yeter´in olaydan 2 saat önce parkta tartıştığı, evine döndükten sonra tartıştığı kişilerin sokağa geldiği ve kavganın çıktığı tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Benzer Haberler

        Asılsız ihbarlar ve evine gelen siparişler ailenin psikolojisini bozdu
        Asılsız ihbarlar ve evine gelen siparişler ailenin psikolojisini bozdu
        GAZİANTEP'TE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  
        GAZİANTEP'TE HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI  
        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir genç öldü
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir genç öldü
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalan vatandaşların tedavisi içi...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalan vatandaşların tedavisi içi...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16...