YÖK Başkanı Özvar: Deprem bölgesinde uzaktan eğitim kararını üniversite senatoları alacak YÜKSEKÖĞRETİMKurulu Başkanı Erol Özvar, depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya´da üniversitelerin uzaktan eğitim yapabileceğini belirterek, "Üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak, fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı veya program bazında yüz yüze ve uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİMKurulu Başkanı Erol Özvar, depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya´da üniversitelerin uzaktan eğitim yapabileceğini belirterek, "Üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak, fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı veya program bazında yüz yüze ve uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Gaziantep´te deprem bölgesindeki rektörlerle bir araya geldi. Özvar, Gaziantep Üniversitesi´nde rektörlerle deprem bölgesindeki eğitim-öğretime ilişkin toplantı düzenledi. Burada soruları yanıtlayan Erol Özvar, yükseköğretim öğrencilerinin yüzde 15´inin deprem felaketinin etkileriyle karşı karşıya kaldığının görüldüğünü anlattı. Özvar, "Bugün 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başlamadan önce deprem bölgesindeki üniversitelerimizde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bölgedeki üniversitelerimizin rektörleriyle durum değerlendirmesi yapmak üzere geldik. Gaziantep Üniversitesi´nde depremden etkilenen üniversitelerimizin rektörleriyle bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim Kurulu kayıtlarına göre, deprem bölgesindeki 18 üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı 410 bin 434´tü. Ayrıca kendileri farklı illerde üniversite eğitimine devam etse de aileleri deprem bölgesinde yaşayan öğrenci sayısı da yaklaşık 300 bindi. Bu şekilde yükseköğretim öğrencilerimizin yüzde 15´inin deprem felaketinin etkileriyle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Öğrencilerimizin yanında, deprem bölgesinde görev yapan yaklaşık 45 bin akademik ve idari personel de göz önüne alındığında yaşanan etkinin büyüklüğü daha net ortaya çıkmaktadır´´ dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 4 KENTE YENİ KARARLAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olarak yeni kararlar alındığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına Yükseköğretim Kurulu tarafından, pandemi döneminde uzaktan eğitim alanında kazanılan büyük tecrübe de dikkate alınarak, 2022-2023 Bahar Yarıyılında ülke genelinde hibrit eğitime geçilmesi kararı alınmıştı. Bu şekilde hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimin birlikte yürütülebilmesine yönelik üniversitelere imkan tanınmıştı. Ayrıca isteyen öğrencilere bahar döneminde tercihe bağlı olarak kayıt dondurma ve özel öğrencilik gibi imkanlar da sağlanmıştı. Bunların yanında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile depremden etkilenen öğrenciler katkı kredisinden muaf tutulmuş ve ödeme yapmış olanların ücretleri iade edilmişti. Alınan ilk kararlardan sonra deprem bölgesindeki üniversitelerimizin durumları Yükseköğretim Kurulu tarafından çok yakından izlenmiş ve gerekli durumlarda yeni kararlar almaya devam edilmiştir."

`SENATOLAR KARAR VERECEK´

Erol Özvar, söz konusu illerdeki üniversitelerde yüz yüze ve uzaktan eğitime üniversite senatolarınca karar verileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, kapsamlı değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelerimizle ilgili bazı kararlar alınmıştır. Bu illerimizdeki üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olarak alınan kararlar alındı. Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak, fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı veya program bazında yüz yüze ve uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır. Ayrıca, üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, ikinci madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine, üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem veya dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin talepleri halinde öğretmenlik uygulaması dersine halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine, üniversitelerin, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir. Bu kararlar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından detaylı değerlendirmeler neticesinde alınmıştır. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerini Yükseköğretim Kurulu olarak öncelikli bir konu olarak görüyoruz. Diğer taraftan öğrencilerimizin eğitim-öğretimden geri kalmaması için gerekli tedbirleri almak Yükseköğretim Kurulu açısından aynı şekilde hayati bir konudur. Bütün bu hususlar göz önüne alınarak 4 ilimizdeki üniversitelerimize sahip oldukları imkan ve şartları değerlendirerek uzaktan ve yüz yüze öğretim için karar alma imkanı tanınmıştır. Bu illere kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitelerin resmi sitelerine ya da sosyal medya hesaplarına bakmaları rica olunur. Bu vesile ile bu illerdeki üniversitelerimizde uzaktan öğretim yolu ile uygulamalı birimler, yani tıp fakültesi ve sağlık bilimleri gibi programlar yüz yüze yürütülecek olup, diğer teorik programlar ise üniversitelerin aldığı kararlarla uzaktan öğretim yolu ile yürütülecektir. Uygulamalı programlar yüz yüze devam edecek, diğer teorik programlar ise uzaktan öğretim yoluyla devam edecektir.´´

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2023-09-22 17:19:54