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        Gaziantep FK - İstabulspor: 2-0

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:24 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:25
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        Gaziantep FK - İstabulspor: 2-0
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        STAT:GaziantepKalyon

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy

        GAZİANTEP FK: Nita - Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Dijilobodji, Morais, Furkan Soyalp, Bikel (Dk. 55 Jevtovic), Gradel (Dk. 71 Markovic), Maxim (Dk. 71 Ajeti), Draguş (Dk. 86 M´Bakata)

        İSTANBULSPOR A.Ş: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli (Dk. 31 Okan Erdoğan), Vefa Temel (Dk. 78 Ali Yaşar), Loshaj (Dk. 79 Muammer Sarıkaya), Rroca, Ndao, Ethemi, Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 69 Emir Kaan Gültekin)

        GOLLER: Dk. 73 Draguş, Dk. 90 Ajeti (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Bikel (Gaziantep FK) - Vefa Temel, Rroca, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında İstanbulspor´u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

        2´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gradel´in pasına dokunan Draguş´un vuruşu ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

        21´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji´nin ortasında kale önünde topa iyi yükselen Arda´nın kafa vuruşu filelerle buluştu ancak hakem bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.

        24´üncü dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Vefa Temel´in ara pasında topla buluşan Ndao´nun vuruşunu kaleci Nita kurtardı.

        40´ıncı dakikada İstanbulspor'da sağ kanatta Rroca´nın ortasına iyi yükselen Loshaj´ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        42´nci dakikada Furkan Soyalp´in kaleciye baskısı sonucu topu alarak vurduğu şutu Okan Erdoğan kale çizgisi üzerindenden son anda çıkardı.

        43´üncü dakikada Gradel´in ortasına iyi yükselen Maxim´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

        69´uncu dakikada orta alanda gelişen Gaziantep FK atağında Gradel´in ara pasında topla buluşan Draguş´un vuruşu az farla auta çıktı.

        73´üncü dakikada sağ kanattan Markovic´in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Draguş´un kafa vuruşunda top ağlara gitti:1-0.  

        90´ıncı dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç, uzun top ile Markovic´i gördü. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Ajeti'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-0´lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile bitti.

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-09-22 22:23:11

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