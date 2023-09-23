Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'taGöksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ'taGöksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.22'de oldu. Yerin 8,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - KAHRAMANMARAŞ,