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        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'taGöksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:10
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        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ'taGöksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.22'de oldu. Yerin 8,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - KAHRAMANMARAŞ,

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